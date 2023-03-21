Особенности женских колец с перламутром

В немецком языке есть слова Perl (жемчуг) и Mutter (мать). Этим объясняется, почему женские кольца с перламутром называются именно так. Декор, используемый в подобных украшениях, по своему составу во многом идентичен жемчугу. Это не удивительно, ведь вставки для женских колец с перламутром тоже формируются внутри раковин моллюсков. Широкий ассортимент подобных украшений представлен в сети ювелирных магазинов Золотой Век: https://zolotoyvek.ua/ru/kolca/l/pol:zhenskie/vstavka:perlamutr/

Разновидности женских колец с перламутром

Этот неповторимый материал интересен в первую очередь своими уникальными свойствами и классификацией. Женские кольца с перламутром не относятся к категории ювелирных изделий с камнями. По сути эти вставки являются фрагментами внутренних частей раковин морских моллюсков.

Женские кольца с перламутром могут отличаться по таким характеристикам:

Цвет декора. Он может варьироваться от черного и белого до всевозможных оттенков радуги. Как правило, вставки из раковин меняют цвет под воздействием натуральных или искусственных источников света. Металл. Обычно это серебро с добавлением родия, реже — низкопробное золото. Наличие дополнительного декора. Это может быть ювелирная эмаль, жемчуг или искусственные камни (фианиты). Вес и форм-фактор металлической основы. Для красивых длинных пальчиков подойдут утонченные ободки. Для коротких или широких лучше выбрать колечки потолще, но с минимумом декора.

Как правильно ухаживать за женскими кольцами с перламутром?

Этот материал достаточно прочный и по многим параметрам не уступает истинным минералам. Тем не менее неправильный уход и небрежное отношение к женскому кольцу с перламутром может привести к тому, что оно потеряет свой товарный вид. Следующие советы помогут вам сохранить ювелирное изделие в чистоте и целостности:

протирайте его от пыли влажной салфеткой;

грязь можно смывать только мылом из натуральных ингредиентов;

если протираете изделие сухой тканью, то она должна быть мягкая;

женское кольцо с перламутром лучше хранить отдельно, а не в общей шкатулке;

если украшение сильно изношено или получило значительные повреждения, покажите его ювелирному мастеру.

Поскольку металлическая основа в большинстве случаев серебряная, она может потемнеть через время. Если попытаться удалить потемнение самостоятельно, можно ненароком поцарапать изделие, поэтому лучше обращайтесь за помощью к ювелирам.