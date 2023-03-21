Держдеп США опублікував доповідь, в якій оцінив пресу України як «частково вільну» Блинкен: Китай может предоставить РФ дипломатическое прикрытие для продолжения преступлений в Украине » Болгарія припинила відправку посилок до Росії та Білорусі Пошта Болгарії ухвалила рішення про тимчасове припинення відправки посилок до Росії та Білорусі. Про це йдеться у заяві компанії, яку наводить Actualno. “Болгарська пошта тимчасово припиняє прийом усіх видів посилок до Росії та Білорусі”, – йдеться у повідомленні. Причиною цього стало зменшення можливостей транспортування, яке спричинило накопичення пошти в транзитному аеропорту. “Рішення було ухвалено через рік після того, як Росія розпочала війну проти України”, – заявило видання.