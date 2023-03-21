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Болгарія припинила відправку посилок до Росії та Білорусі

Пошта Болгарії ухвалила рішення про тимчасове припинення відправки посилок до Росії та Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії, яку наводить Actualno.

“Болгарська пошта тимчасово припиняє прийом усіх видів посилок до Росії та Білорусі”, – йдеться у повідомленні.

Причиною цього стало зменшення можливостей транспортування, яке спричинило накопичення пошти в транзитному аеропорту.

“Рішення було ухвалено через рік після того, як Росія розпочала війну проти України”, – заявило видання.

21 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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