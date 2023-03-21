Прем’єр Японії Кісіда прибув в Україну ВОЗ призвала КНР опубликовать всю имеющуюся информацию о возникновении пандемии COVID-19 » Близько 960 військових — втрати россії в Україні за добу Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні щонайменше 166 570 солдатів, 6879 бойових бронемашин й 2167 безпілотників Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 166 570 (+960) осіб ліквідовано

танків ‒ 3552 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 6879 (+10)

артилерійських систем – 2586 (+9)

РСЗВ – 507 (+0) од.

засобів ППО ‒ 270 (+2)

літаків – 305 (+0)

гелікоптерів – 290 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7)

крилатих ракет ‒ 907 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12)

спеціальної техніки ‒ 266 (+1) Остаточні дані уточнюються. Сили оборони за 20 березня відбили понад 120 атак та уразили райони скупчення ворожих військ. Росіяни зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.