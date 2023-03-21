Белый дом призвал Си Цзиньпина попросить Путина уважать суверенитет Украины

Белый дом призвал председателя КНР Си Цзиньпина попросить президента России Владимира Путина уважать суверенитет Украины и прекратить войну в этой стране.

«Мы призываем председателя Си оказать прямое давление на президента Путина по вопросу о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Мир и соседи Китая, безусловно, будут внимательно наблюдать за происходящим», – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Выступая на пресс-конференции, Кирби выразил озабоченность в связи с тем, что Си Цзиньпин, который находится с визитом в Москве, повторит призывы к прекращению огня, которое приведет к тому, что российские войска останутся на суверенной территории Украины.

Кирби призвал китайского лидера обсудить с президентом Владимиром Зеленским последствия войны в Украине.

По словам Кирби, Си Цзиньпин и Путин, скорее, связаны «браком по расчету», чем по любви.

«Это две страны, которых давно раздражает лидерство США в мире», – добавил он.