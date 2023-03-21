Байден подписал закон об обнародовании материалов о происхождении Covid-19

Президент Джо Байден в понедельник подписал закон, требующий обнародования разведывательных материалов о потенциальной связи между вспышкой пандемии Covid-19 и биолабораторией в китайском городе Ухань.

«Нам необходимо разобраться в происхождении Covid-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии, — говорится в заявлении Байдена. — При реализации этого закона моя администрация рассекретит и предоставит как можно больше этой информации».

«Я разделяю цель Конгресса — обнародовать как можно больше информации о происхождении Covid», — добавил Байден.

Президент сказал, что в 2021 году, вступив в должность, он «дал указание разведывательному сообществу использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования». Эта работа «продолжается», но будет опубликовано максимально возможное количество материалов, не нанося «ущерба национальной безопасности», сказал он.

Законопроект представляет политические риски для Байдена в связи с напряженностью в отношениях с китайским лидером Си Цзиньпином. Пекин категорически отвергает возможность того, что утечка во время исследований в уханьской лаборатории могла спровоцировать глобальную пандемию.

Однако большинство конгрессменов хочет продолжить разработку этой теории, и этот вопрос стал объединяющим фактором, в частности, для противников Байдена-республиканцев. Конгресс принял и отправил законопроект Байдену в марте.

Вспышка Covid-19 началась в 2019 году в восточнокитайском городе Ухань. По официальным данным, к настоящему моменту во всем мире погибло почти семь миллионов человек, из них более миллиона – в США.

Однако руководство органов здравоохранения и американское разведывательное сообщество по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, передался ли вирус случайным образом от зараженного животного или просочился во время исследований, проведенных в Уханьском институте вирусологии.

Министерство энергетики США — одно из федеральных ведомств, расследовавших катастрофу, — с «низкой степенью достоверности» пришло к выводу, что вирус, вероятно, появился в лаборатории, согласившись с оценкой ФБР, но противореча выводам нескольких других агентств.