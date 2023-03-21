Австралия заявила, что не гарантировала США поддержки в случае конфликта из-за Тайваня

Министр обороны Австралии заявил, что его страна не обещала Соединенным Штатам поддержки в случае возможного конфликта из-за Тайваня в обмен на американские атомные подводные лодки.

На прошлой неделе президент США Джо Байден, лидеры Австралии и Великобритании объявили в Сан-Франциско, что Австралия закупит у США ударные атомные подводные лодки для модернизации своего флота на фоне растущего беспокойства по поводу влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Австралийские критики соглашения заявляли, что США не передадут до пяти подводных лодок класса «Вирджиния», не получив гарантий, что их можно будет использовать в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня.

Однако министр обороны Ричард Марлз заявил, что его правительство не давало США никаких гарантий по поводу Тайваня.

«Совершенно никаких, и я не могу быть более недвусмысленным», – заявил Марлз в интервью Австралийской вещательной корпорации.