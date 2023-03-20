Злочинець Медведєв пригрозив ракетним ударом по будівлі МКС у Гаазі

Про це Медведєв написав у telegram.

За словами експрезидента РФ, він цілком може уявити точкове застосування гіперзвукових ракет по будівлі суду в Гаазі, а країни НАТО, у такому випадку, нібито не наважаться на відповідь.

«На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового «Онікса» з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, громадяни судді, уважно дивіться у небо», — написав Медведєв.

Він додав, що рішення МКС «судити президента іншої ядерної держави, яка не бере участі в МКС» матиме «жахливі наслідки для міжнародного права».