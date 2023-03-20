Зампредседателя Совбеза россии Медведев заявил, что нужно свергнуть Байдена «по просьбе Трампа»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нужно свергнуть действующего президента США Джо Байдена. При этом он утверждает, что опубликованный в его Telegram-канале пост размещен по просьбе экс-президента Дональда Трампа, и называет его «полковником».

Так Медведев прокомментировал две новости: об ордере на арест президента России Владимира Путина в Гааге, а также о заявлении Трампа насчет того, что 21 марта экс-президента США собираются арестовать. Медведев использовал и политический слоган Трампа — Make America Great Again, (MAGA, на рус.: «Сделаем Америку снова великой» или «Вернём Америке былое величие»). Трамп активно использовал его во время президентской кампании 2016 года.

«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов! MAGA! P. S. Пост размещён по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Фёдоровича Трампа», — написал Медведев.

Ранее 18 марта Трамп заявил, что 21 марта его собираются задержать в рамках судебного разбирательства. Текст поста из его соцсети Truth Social публикует Reuters. Трамп утверждает, что ему стало известно о готовящемся задержании благодаря «незаконным утечкам» из офиса окружного прокурора Манхэттена. Он призвал своих сторонников к протестам. С каким именно делом связан возможный арест, бывший американский лидер не уточнил. Позже представитель Трампа сообщил, что экс-президент не получал официального уведомления о предъявлении обвинений, передавал CNN.

Reuters напомнило, что в 2018 году прокурор Манхэттена начал расследование против экс-президента по факту заявлений порнозвезды Сторми Дэниэлс. Она утверждала, что вступала в сексуальные отношения с Трампом и получила за неразглашение этой информации 130 тысяч долларов. Офис окружного прокурора Манхэттена вызывал Трампа дать показания по делу о «выплатах за молчание». Речь идет о деле, по которому в 2018 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн получил три года колонии. В суде Коэн заявил, что платил деньги за молчание нескольким женщинам, которые собирались рассказать об интимной связи с Трампом. CNN утверждает, что Трампу могут предъявить обвинения по этому делу, после чего его, вероятно, отпустят под подписку о невыезде.

Илон Маск написал в Twitter, что если Трампа задержат, политик одержит победу на выборах президента США в 2024 году.

В декабре 2022 года сообщалось, что связанная с «Агентством интернет-исследований» («фабрикой троллей») Евгения Пригожина компания в очередной раз пыталась использовать соцсети, чтобы тайно повлиять на правую аудиторию в США и впоследствии на выборы президента в Соединенных Штатах. Совместный отчет об этом опубликовали аналитическая компания Graphika Inc и Стэнфордский университет.

В начале 2017 года было опубликовано досье на Трампа, автором которого выступил бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил. Досье легло в основу прокурорского расследования Роберта Мюллера о связях Трампа с Россией и вмешательства Москвы в американские выборы. В документе говорилось о том, что российские спецслужбы помогли республиканцу победить на выборах 2016 года, а у России есть секс-видео, сделанное в одном из московских отелей в 2013 году, которое подтверждает связь Трампа с секс-работницей. В ходе расследования часть предоставленных Стилом данных была опровергнута, у ЦРУ появились вопросы к источникам информации бывшего шпиона.

Сам Трамп называл все данные фейковыми и отрицал любые контакты с Москвой. Россия также всячески опровергала вмешательство в американские выборы. Однако расследование Мюллера привело к уголовному делу против главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, которого также подозревали в связях с Кремлем, и некоторых других соратников Трампа. В 2018 году Манафорт был приговорен к тюремному заключению более чем на семь лет, но в 2020 году Трамп помиловал его.