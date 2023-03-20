Українські пілоти можуть пройти навчання на F-16 за кілька місяців

Американська оцінка українських пілотів у США показала, що вони будуть готові керувати F-16 менше ніж через шість місяців навчання.

Про це виданню The Times розповів начальник авіації Повітряних сил України Сергій Голубцов.

Він повідомив, що двоє пілотів, які проходили оцінку навичок в США, вже повернулися в Україну.

“Вони провели там три тижні і навчалися на симуляторі F-16, як літати разом двома пілотами зі зброєю. Результати вийшли дуже хороші: українські пілоти можуть навчитися літати та керувати системами озброєння на F-16 менше ніж за пів року“, – сказав він.

Сергій Голубцов, начальник авіації ПС України Фото з відкритих джерел Крім того, Сергій Голубцов повідомив, що отриманий українськими пілотами досвід дозволяє значно скоротити процес підготовки.

“Майстерність пілотів була оцінена надзвичайно високо, а ці хлопці були середніми пілотами. Кожен пілот унікальний, тому має бути індивідуальний план навчання. Але після цієї оцінки ми можемо значно скоротити термін залежно від попереднього досвіду українських пілотів. Це чудова новина для нас“, – сказав Сергій Голубцов.