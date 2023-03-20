Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию

В этом месяце Турция приостановила транзит в Россию товаров, подпадающих под введенные западными странами санкции. Это произошло через год после начала полномасштабной войны России против Украины и усиления давления США и Европы на Анкару.

Правительство Турции передало турецким компаниям список запрещенных иностранных товаров и предписало с 1 марта не поставлять их в Россию. «Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза в Россию, независимо от страны, из которой они прибыли», — заявил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу в интервью агентству Reuters.

Официальный представитель ЕС сообщил Reuters, что Анкара дала Еврокомиссии устные заверения в том, что с 1 марта товары не будут переправляться в Россию, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании.

Министерство торговли Турции пока воздерживается от официальных комментариев.

Западные страны ввели рекордное количество санкций против России после ее вторжения в Украину. Тем не менее, каналы реэкспорта в Россию из соседней Турции и других стран остаются открытыми, что побудило Вашингтон в прошлом месяце предупредить Турцию об опасностях реэкспорта в Россию микрочипов, химикатов и других продуктов, которые могут быть использованы Москвой в военных целях.

Напомним, что Турция является членом НАТО, но при этом пытается балансировать, поддерживая хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой в условиях войны.

Однако, учитывая серьезные предупреждения со стороны США, а также со стороны ЕС, правительство Турции стремится избежать трений и с Вашингтоном, и с Брюсселем, констатировал Текделиоглу.

«Был список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в Россию с марта, и было дано указание прекратить реэкспорт», — сказал Текделиоглу.

Однако, по его словам, товары, произведенные в Турции, даже с комплектующими из других стран, по-прежнему могут ввозиться в Россию без ограничений.

По мнению турецкого бизнеса, новые ограничения турецкого правительства заставляют российских импортеров искать альтернативных поставщиков в Казахстане и других странах.

Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что в последние недели российские компании направили своим казахстанским партнерам новые запросы на некоторые товары, запрещенные западными странами для реэкспорта.

В декабре были опубликованы данные о том, что за 7 первых месяцев войны в Россию поступило компьютерных и других электронных компонентов на сумму не менее 2,6 млрд долларов. Продукция не менее чем на 777 миллионов долларов из этого количества была произведена западными фирмами.