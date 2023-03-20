Сполучені Штати виділили черговий пакет військової допомоги Україні на $350 млн

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів.

Про це йдеться в заяві Блінкена.

«Сьогодні, відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я даю дозвіл на передання Україні американського озброєння та обладнання на суму 350 мільйонів доларів», — зазначається в заяві держсекретаря США.

Новий пакет військової допомоги містить додаткові боєприпаси для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.

«Ми вітаємо більш ніж 50 країн, які об’єднались заради підтримки України в її захисті суверенітету і територіальної цілісності. Тільки Росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — підкреслив Блінкен.