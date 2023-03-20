Ситуація в Авдіївці розгортається за сценарієм Бахмута — британська розвідка

Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська військова розвідка звертає увагу, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих» успіхів навколо контрольованого Україною міста Авдіївки, що розташоване на північ від Донецька. Місто з 2014 року перебуває на лінії фронту та зараз значною мірою зруйноване.

Аналітики стверджують, що операцію здебільшого здійснили найманці так званого 1-го армійського корпусу «ДНР», які добре знають місцевість. Британці припускають, що розгалужений комплекс Авдіївського коксохімічного заводу буде розглядатися як ключова місцевість у ході битви.

«Тактично ситуація подібна до тієї, що у Бахмуті. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання знаходяться під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення», — дійшли висновку в розвідці Британії.