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Ситуація в Авдіївці розгортається за сценарієм Бахмута — британська розвідка

Авдіївка, коксохімічний комбінат
РФ досягла певних успіхів у «повзучому» наступі на Авдіївку та намагається оточити український військових у місті поблизу Донецька

Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська військова розвідка звертає увагу, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих» успіхів навколо контрольованого Україною міста Авдіївки, що розташоване на північ від Донецька. Місто з 2014 року перебуває на лінії фронту та зараз значною мірою зруйноване.

Аналітики стверджують, що операцію здебільшого здійснили найманці так званого 1-го армійського корпусу «ДНР», які добре знають місцевість. Британці припускають, що розгалужений комплекс Авдіївського коксохімічного заводу буде розглядатися як ключова місцевість у ході битви.

«Тактично ситуація подібна до тієї, що у Бахмуті. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання знаходяться під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення», — дійшли висновку в розвідці Британії.

20 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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