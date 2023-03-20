Сили оборони уразили 4 ЗРК і 10 районів зосередження ворога

«Російська федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут».

Російські окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Також протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Клюси, Олександрівка і Кам’янська Слобода Чернігівської області; Сопич, Харківка, Старикове, Волфине і Степок на Сумщині та Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське, Білогорівка, Сіверськ і Спірне на Луганщині.

На Бахмутському напрямку захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.