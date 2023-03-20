Росіяни хочуть захопити нові території для “убезпечення” вже окупованих частин України – Наєв

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що керівництво Росії прагне захопити нові українські території, щоб створити буферні зони й гарантувати “безпеку” для вже окупованих територій, але окупанти продовжать спроби створити гуманітарну кризу в України, тож наша держава потребує сучасних засобів ППО.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

За його словами, основні зусилля ЗСУ та решти складових Сил оборони України у 2023 році будуть спрямовані на стримування просування та недопущення захоплення ворогом нових територій.

“Нам необхідно, по-перше, виснажити противника та завдати йому максимальних втрат у живій силі та техніці. По-друге, наростити власний бойовий потенціал та створити умови для проведення наступальних дій з метою звільнення окупованих територій. Також ми будемо продовжувати стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Північного та Південно-західного напрямків”, – розповів він.

За його словами, для ефективного протистояння ворогу Сили оборони мають продовжити ведення активних оборонних дій, своєчасно проводити ротацію та відновлення підрозділів і частин. Крім того, треба продовжити роботу з підвищення бойових спроможностей Сил оборони України, створюючи нові частини та підрозділи, які складатимуть основу ударних угруповань.

За оцінками експертів, Росія продовжить завдавати ракетних ударів по критичних об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури України, тому залишається потреба в сучасних засобах ППО.

Наєв наголосив, що основними цілями Росії під час завдання ракетних ударів є спричинення гуманітарної катастрофи.

“Противник продовжує вдосконалювати тактичні прийоми, які узгоджені за часом і цілями… Наприклад, один із таких прийомів – це завдання комбінованих ударів з декількох напрямків різними засобами ураження, включаючи Х-31П, Х-59, Х-22 і “Кинджали”. У такий спосіб ворог ускладнює роботу нашої ППО – ці повітряні цілі мають різні характеристики й характер польоту”, – сказав Наєв.

За його словами, все це свідчить про потребу України в сучасних зенітно-ракетних комплексах.

“Але ті ракети, які ми можемо збивати наявними засобами, як бачите, ми вражаємо. І ефективність ураження, навіть за змішаного масованого обстрілу, досить висока”, – зазначив Наєв.