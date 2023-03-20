«Дитя чудовиська» , або наш Катрусин кінозал Злочинець Медведєв пригрозив ракетним ударом по будівлі МКС у Гаазі » Росія втратила за добу в Україні 700 солдатів Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 165 610 військових, 3537 танків й 2160 безпілотників Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб ліквідовано

танків ‒ 3537 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16)

артилерійських систем – 2577 (+9)

РСЗВ – 507 (+0) од.

засобів ППО ‒ 270 (+2)

літаків – 305 (+0)

гелікоптерів – 290 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1)

крилатих ракет ‒ 907 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8)

спеціальної техніки ‒ 265 (+3) Остаточні дані уточнюються.