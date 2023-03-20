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Росія втратила за добу в Україні 700 солдатів

ЗСУ знищили втрати ворога
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 165 610 військових, 3537 танків й 2160 безпілотників

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3537 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16)
  • артилерійських систем – 2577 (+9)
  • РСЗВ – 507 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 270 (+2)
  • літаків – 305 (+0)
  • гелікоптерів – 290 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1)
  • крилатих ракет ‒ 907 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8)
  • спеціальної техніки ‒ 265 (+3)

Остаточні дані уточнюються.

20 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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