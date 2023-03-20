Росія втратила за добу в Україні 700 солдатів

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3537 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16)
- артилерійських систем – 2577 (+9)
- РСЗВ – 507 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 270 (+2)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1)
- крилатих ракет ‒ 907 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8)
- спеціальної техніки ‒ 265 (+3)
Остаточні дані уточнюються.
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