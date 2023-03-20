Рада дозволила військовим без вищої освіти, але з бойовим досвідом бути офіцерами

20 березня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про надання офіцерського звання військовим без вищої освіти, але з бойовим досвідом

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Рада прийняла в цілому закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби №8339.

Підтримали проєкт 283 нардепи.

Передбачається надання офіцерських звань тим військовим, які не встигли здобули вищу освіту, але мають бойовий досвід.

«Усвідомлюючи потребу у належній підготовці новопризначених офіцерів, їм пропонується пройти військовий вишкіл за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності до призначення на посаду або після призначення, але не пізніше ніж протягом 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану», – пояснює народний обранець.

Законопроєкт вносить правку: на особливий період на службу за контрактом захисників офіцерського складу приймають від 20 до 40 років. Раніше граничний вік був до 30 років.

«Також передбачена заміна військового звання «перший сержант» на «головний сержант» – для врегулювання пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені з військової служби та яким надали відповідні військові звання до набрання чинності цим Законом), а також унормувати можливість зарахування строку вислуги років у військовому званні, що було присвоєно військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, до проведення встановленої Законом переатестації, для отримання чергового оновленого військового звання», – йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, законом №8339 пропонується:

врегулювати деякі норми щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин між державою та українцями в питаннях виконання військового обов’язку, зокрема пов’язаних із підготовкою громадян до військової служби, їх припискою до призовних дільниць, призовом на військову службу та проходженням ними строкової військової служби;

запровадити випробування при прийнятті на військову службу за контрактом;

установити строки проходження військової служби за контрактом від 1 до 10 років шляхом виключення відповідного положення щодо шестимісячного строку;

осучаснити деякі положення закону та розділити їх на мирний час та особливий період – поза й в межах періодів проведення мобілізації, дії воєнного стану чи стану війни;

привести положення статті про звільнення військовослужбовців зі служби у відповідність з раніше ухваленими законами.