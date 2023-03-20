Президент Чехії: Якщо великий контрнаступ України зазнає невдачі, отримати кошти на наступний буде вкрай складно

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна матиме тільки одну спробу контрнаступу, оскільки союзникам буде складно довгий час підтримувати нинішній рівень допомоги.

Про це повідомляють Факти.

Павел зазначив, що контрнаступ ЗСУ має відбутись протягом декількох місяців.

«Вікно можливостей відкрито в цьому році. Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги буде вкрай складно», – сказав президент Чехії.

На його думку, багато країн які зараз підтримують Україну, можуть втомитись від війни.

«Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що в України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Тому якщо вони вирішать почати великий контрнаступ і він зазнає невдачі, отримати кошти на наступний буде вкрай складно», – пояснив Павел.