Посол Польщі: якщо Україна програє, ми будемо змушені вступити в конфлікт

Ян Емерик Росцишевський, посол Польщі у Франції, дав інтерв’ю французькому телебаченню LCI, і темою, зокрема, була російсько-українська війна.

Журналістів цікавило також питання перекидання винищувачів МІГ-29 з Польщі та Словаччини в Україну. Обговорювалося, чи не приведе постачання такої техніки до ескалації конфлікту.

Посол пояснив, що «напруженість посилюється не НАТО, не Польщею, не Францією чи Словаччиною, а тим, що росія напала на Україну, це росія вторгається, вбиває людей, викрадає українських дітей».

«Тож Україна сьогодні захищає свою незалежність, а якщо ні, то ми будемо змушені приєднатися до цього конфлікту, тому що наші керівні цінності, які є основою нашої цивілізації, знаходяться під загрозою, тому в нас не буде вибору», — сказав Росцишевський.