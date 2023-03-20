Популярные ставки на спорт в Пин-Ап

Эта букмекерская контора известна во многих странах мира. Интересно, что ставки на спорт в Пин-Ап доступны на многие спортивные дисциплины. К популярным относятся:

футбол;

баскетбол;

бокс;

теннис;

гольф;

хоккей;

бейсбол.

Букмекер предлагает достаточно высокие коэффициенты, поэтому если улыбнется удача, можно заработать больше, чем в других конторах. Клиенты также могут смотреть соревнования в режиме реального времени и заключать пари по ходу игры.

Каждый сайт имеет определенные правила и условия приема ставок. Этот оператор также имеет некоторые ограничения:

профит одной ставки — до 75 000€;

доступ к ставкам имеют только совершеннолетние пользователи (практически всем новым клиентам нужно проходить верификацию);

на банкролл может быть возвращена сумма ставки, если игру было отменено или перенесено, более чем на 3 суток;

минимальная ставка — 0,5€.

Ознакомьтесь с правилами, перед тем как вносить депозит и заключать пари.

Как выигрывать в Пин уп

Заключать пари можно после создания учетной записи и пополнения игрового баланса. Для заключения сделки нужно выполнить следующие действия:

кликните на событие, которое вас интересует;

выберите прогноз, который вас привлек;

в ординаре введите сумму пари, которая соответствует вашему бюджету и банкроллу, а ниже можете узнать, каким будет потенциальный выигрыш;

сделайте ставку.

Дождитесь итогов соревнования, чтобы узнать, смогли вы получить выигрыш или нет. Когда удача будет на вашей стороне, сумма автоматически будет зачислена на банкролл. Если у вас есть вопросы, обращайтесь в службу поддержки клиентов. Вы сможете получить быстрое решение вопроса, который связан с букмекерской конторой.