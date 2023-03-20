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Популярные ставки на спорт в Пин-Ап

Эта букмекерская контора известна во многих странах мира. Интересно, что ставки на спорт в Пин-Ап доступны на многие спортивные дисциплины. К популярным относятся:

  • футбол;
  • баскетбол;
  • бокс;
  • теннис;
  • гольф;
  • хоккей;
  • бейсбол.

Букмекер предлагает достаточно высокие коэффициенты, поэтому если улыбнется удача, можно заработать больше, чем в других конторах. Клиенты также могут смотреть соревнования в режиме реального времени и заключать пари по ходу игры.

Каждый сайт имеет определенные правила и условия приема ставок. Этот оператор также имеет некоторые ограничения:

  • профит одной ставки — до 75 000€;
  • доступ к ставкам имеют только совершеннолетние пользователи (практически всем новым клиентам нужно проходить верификацию);
  • на банкролл может быть возвращена сумма ставки, если игру было отменено или перенесено, более чем на 3 суток;
  • минимальная ставка — 0,5€.

Ознакомьтесь с правилами, перед тем как вносить депозит и заключать пари.

Как выигрывать в Пин уп

Заключать пари можно после создания учетной записи и пополнения игрового баланса. Для заключения сделки нужно выполнить следующие действия:

  • кликните на событие, которое вас интересует;
  • выберите прогноз, который вас привлек;
  • в ординаре введите сумму пари, которая соответствует вашему бюджету и банкроллу, а ниже можете узнать, каким будет потенциальный выигрыш;
  • сделайте ставку.

Дождитесь итогов соревнования, чтобы узнать, смогли вы получить выигрыш или нет. Когда удача будет на вашей стороне, сумма автоматически будет зачислена на банкролл. Если у вас есть вопросы, обращайтесь в службу поддержки клиентов. Вы сможете получить быстрое решение вопроса, который связан с букмекерской конторой.

20 марта, 2023 | Category: Новости

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