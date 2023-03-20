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Генеральная уборка квартиры клининговой компанией: когда генерал тут совсем ни при чем

В детстве я никак не мог понять, что означает выражение “генеральная уборка”. Я, признаюсь, думал, что это невероятно сложный способ наведения чистоты и порядка. Которым руководит генерал, только не понятно каких войск. Наверное, клининговых, только тогда я о существовании такого термина не знал. У нас дома уборкой заведовала бабушка и делала это регулярно и тщательно. Поэтому собирать силы для решительного наступления на пыль и грязь не приходилось. Бабушка уничтожала “врага” в зародыше, не давая загрязненности и запыленности достичь критических значений.

Сегодня, что греха таить, я и моя семья не имеем времени (да и желания, признаться, тоже) прибираться в жилище. Вернее, например, у нашего кота времени вагон, но заставить его наводить чистоту у нас пока не получается. Поэтому мы пользуемся услугами профессионалов, которые занимаются обычной и генеральной уборкой квартир в Киеве. Конечно, бабушка явно не одобрила бы такое решение и назвала бы меня лентяем. Ну что же делать? Наверное, так оно и есть. Но пока мы отдали наведение чистоты и порядка в надежные руки клинеров — и ни разу не пожалели о своем выборе. Давайте подробнее узнаем, какие работы входят в генеральную уборку квартиры. И нужен ли на самом деле генерал, чтобы руководить тщательностью выполнения такого ответственного задания.

Какие работы выполняются в процессе генеральной уборки?

Такой вид услуг клинеров можно разделить на три компонента — уборку комнат и мест общего пользования, кухни и санузла. Давайте посмотрим, что входит в наведение чистоты и порядка в комнатах. Специалисты клининговой компании (для квартиры до 100 кв.м. понадобится 2–3 человека, оснащенные профессиональным оборудованием и средствами бытовой химии) быстро и качественно:

  1. Избавят от пыли и грязи потолки, стены, подоконники, светильники, бытовую технику, детали оформления интерьера, электроприборы, в том числе выключатели и розетки.
  2. Очистят оконную и дверную фурнитуру.
  3. Помоют окна, рамы отливы.
  4. Отполируют до блеска зеркала.
  5. Удалят пыль с ковровых покрытий.
  6. Осуществят сухую чистку диванов, кресел, стульев с мягкими сиденьями и спинкой.
  7. Помоют полы (и о плинтусах не забудут).
  8. Избавятся от пыли и грязи на дверных коробках.
  9. Помоют батареи.
  10. Очистят изготовленные из металла, дерева, пластика поверхности, в т.ч. фасады корпусной мебели. Еще и специальное средство «антипыль» нанесут.
  11. Удалят неприятные запахи.
  12. Соберут и вынесут мусор.

Согласитесь, коту, даже самому способному, такое не под силу.

20 марта, 2023 | Category: Новости

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