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«Дитя чудовиська» , або наш Катрусин кінозал

Привіт всім!
Пам’ятаю, звісно, що в нас на вихідних «катрусин кінозал», та зміг добратись до нього лише зараз.
І мабуть буде щось коротке по опису, але фільм повнометражний (хоч й анімаційний) та чудовий.
В нас сьогодні знову антагоніст Міядзакі ,який знімає як.., Міядзакі. Це — Мамору Ходоса.
Він геній та зняв геніальний фільм «Дитя чудовиська».
Гловний приз японської кіноакадемії в 2016 році, 5,8млрд. ієн в прокаті.
Хлопчик, що втратив батьків, потрапляє в паралелльний світ, та починає навчатися різним мистецтвам в чудовиська , якого звуть «Ведмежуть».
Ну, вони тут з Ведмежутом наломають дрів. А загалом всі роботи в Мамору Ходоси на висоті, а ця — особливо. Все якісно, цікавий сюжет .
Моя оцінка -9/10 (майже Міядзакі, але не Міядзакі, бо зазвичай сценарії в цього автора більш дорослі, хоч й прості).
Рекомендую для сімейного перегляду.
Віталій Рождаєв
20 марта, 2023 | Tags: , | Category: Кино, Новости

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