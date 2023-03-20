«Дитя чудовиська» , або наш Катрусин кінозал

Привіт всім!

Пам’ятаю, звісно, що в нас на вихідних «катрусин кінозал», та зміг добратись до нього лише зараз.

І мабуть буде щось коротке по опису, але фільм повнометражний (хоч й анімаційний) та чудовий.

В нас сьогодні знову антагоніст Міядзакі ,який знімає як.., Міядзакі. Це — Мамору Ходоса.

Він геній та зняв геніальний фільм «Дитя чудовиська».

Гловний приз японської кіноакадемії в 2016 році, 5,8млрд. ієн в прокаті.

Хлопчик, що втратив батьків, потрапляє в паралелльний світ, та починає навчатися різним мистецтвам в чудовиська , якого звуть «Ведмежуть».

Ну, вони тут з Ведмежутом наломають дрів. А загалом всі роботи в Мамору Ходоси на висоті, а ця — особливо. Все якісно, цікавий сюжет .

Моя оцінка -9/10 (майже Міядзакі, але не Міядзакі, бо зазвичай сценарії в цього автора більш дорослі, хоч й прості).

Рекомендую для сімейного перегляду.

Віталій Рождаєв