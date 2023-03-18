Президентка Санду: Молдові не загрожує війна, поки Україна тримається й тим самим захищає нас

Президентка Мая Санду заявила, що не бачить загрози війни в Молдові, поки Україна хоробро дає відсіч російським окупантам і таким чином захищає Молдову

Про це вона сказала під час виступу в парламенті, передає Reuters.

«Хочу запевнити наших громадян, що зараз Молдові не загрожує війна. Російська армія не може потрапити сюди, поки Україна тримається – і таким чином захищає Молдову. Ми вдячні українцям за їхню хоробрість і волелюбність», — заявила Санду.

При цьому вона зазначила, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію всередині Молдови.