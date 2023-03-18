Постачальники продуктів для ЗСУ продають їх Міноборони за вдвоє-втроє більшою ціною, ніж закуповують — “Схеми”

Журналісти виявили, що фірми закуповують основні продукти, а саме картоплю, яблука, яйця, капусту тощо за цінами, удвоє-утроє нижче, ніж зрештою постачають їх для військових.

Про це повідомила журналістка “Схем” Наталія Седлецька.

“Ми отримали у своє розпорядження усі 8 контрактів на харчування армії, укладених між Міністерством оборони та приватними фірмами у грудні 2022 року, та порівняли ціни у них з оновленими додатками до цих контрактів, які були переукладені після скандалу із завищеною вартістю на продукти для ЗСУ, що розгорнувся у січні навколо одного такого постачальника (Актив Компані). Ми дійшли висновку, що навіть після зниження цін, по багатьох ключових позиціях вони все одно залишаються вищими за середньоринкові”, – зазначила вона.

Аналіз “Схем” виявив таке. У засекречені грудневі контракти з МО постачальники заклали таку ціну на картоплю: від 17,7 гривні й аж до 27 гривень за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі – так і залишили 17,7 грн/кг. При цьому, як з’ясували “Схеми”, у грудні-січні вони закуповували її за ціною від 7,6 до 10,8 грн за кілограм.

Таким чином, “маржинальність” для приватників все одно зберігається на рівні 40-50 відсотків навіть після зниження цін.

“Вони продаватимуть армії картоплю майже вдвоє дорожче, ніж самі її закуповують. І майже вдвоє дорожче, ніж вона представлена вроздріб в більшості мережевих супермаркетів України”, – наголосила журналістка.

Ще один овоч, який становить вагому частину раціону для війська і закуповується у великих обсягах – це капуста. Здебільшого – звичайна, білокачанна.

Фірма “Актив компані” за оновленим контрактом продаватиме її за 22 гривні. При цьому, “Схеми” виявили, що протягом грудня-січня ця фірма закупила цей товар у великих обсягах майже втроє дешевше, по 8,5 гривень за кіло. Ще два постачальники закуповували її протягом зими в середньому по 10-12 гривень, а погодились постачати для війська приблизно вдвоє дорожче.

Стосовно закупівлі яєць для Міноборони, то після скандалу в контракті “Актив Компані” було зазначено не по 17 грн, а по 9 за штуку.

Водночас самі постачальники закуповують яйця за ціною від 5,4 до 6,3 грн за штуку. Отже, на шляху до армії вони дорожчають в середньому на 30-40 відсотків, незалежно від регіону постачання. Тобто маржа для приватних фірм лише за цими “масовими” позиціями на контрактах становить від 30 до 70 відсотків.

1 /4 Фото: https://www.facebook.com/



Нагадаємо, журналіст і засновник проєкту “Наші гроші” Юрій Ніколов опублікував статтю у якій детально розповів про те як Міністерство оборони України “розпилює” гроші на харчуванні для ЗСУ.