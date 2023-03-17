У Великій Британії посадовцям заборонили користуватися TikTok

Про це повідомляє BBC.

В офіційному Лондоні такий крок назвали превентивним, посилаючись на міркування безпеки.

«Безпека конфіденційної урядової інформації має бути на першому місці», — сказав міністр уряду Великої Британії Олівер Доуден.

За словами посадовців, рішення про заборону популярного китайського додатка для чиновників та цивільних служб «є розумним» після проведення перевірки Національним центром кібербезпеки. Ідеться зокрема про можливий ризик передачі конфіденційної інформації через додаток китайському уряду.

Самі розробники TikTok відкинули будь-які звинувачення, а в китайському посольстві у Лондоні зазначили, що такі дії мотивовані «політикою, а не фактами».