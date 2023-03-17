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США продовжать надавати Україні історичні обсяги допомоги в безпековій сфері, — Білий дім

США Україна
Сполучені Штати планують і далі надавати масштабну допомогу Україні для боротьби із російською агресією

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, цитує Укрінформ.

«Ми продовжимо надавати (Україні, — ред.) історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили.  А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свобод», — наголосила вона.

Жан-П’єр додала, що для допомоги Україні важливо докладати всіх можливих зусиль не лише США, а й партнерам по всьому світу. За її словами, це залишається без змін.

Речниця також зауважила, що Вашингтон був проінформований про рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29.

«Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими союзниками й партнерами, включно з Польщею, у наданні допомоги Україні», — наголосила Жан-П’єр.

17 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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