США направили новий безпілотник у бік Криму – він веде розвідку

США направили новий розвідувальний безпілотник у бік окупованого Росією Криму, свідчить інформація з сервісу Flightradar24.

За даними сервісу, дрон RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 прямував до Чорного моря, проте до акваторії так і не зайшов.

БПЛА злетів із авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія і зараз перебуває у повітряному просторі Румунії.

CNN раніше повідомляв, що американські військові відправили новий безпілотник у район Чорного моря для огляду місця аварії і спостереження за діями військових РФ, які почали пошук уламків БПЛА. Ймовірно, радіусу сканування RQ-4 достатньо, щоб відстежити дії Росії, але не заходити в акваторію.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати бачать ознаки того, що російські сили намагаються дістати уламки розбитого американського безпілотника з дна Чорного моря. Водночас, за його словами, швидше за все, дрон розлетівся на частини, коли зіткнувся з водою, і ці шматки, ймовірно, затонули на глибині в тисячі метрів.

Виступаючи в ефірі CNN, Прайс також сказав, що американські військові «вжили заходів для зменшення розвідувальної цінності» безпілотника до того, як він розбився.