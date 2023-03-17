 
«  
  »

Шумер приветствовал решение Израиля о поставках Украине систем для борьбы с дронами

Израильское правительство одобрило экспортные лицензии на системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, которые могут помочь Украине противостоять иранским беспилотникам, используемым Россией

Лидер демократического большинства в Сенате демократ Чак Шумер приветствовал решение Израиля одобрить экспортные лицензии на системы для борьбы с беспилотниками, которые могут помочь Украине противостоять иранским беспилотникам, используемым Россией.

«(Беспилотники) наносят страшный ущерб, часто наносят жестокий урон мирным жителям, – отмечается в заявлении Шумера, опубликованном в четверг. – Во время недавнего визита делегации нашего Конгресса в Израиль я и мои восемь коллег оказали давление на израильское правительство, чтобы оно приняло меры в этом направлении».

По словам Шумера, законодатели подчеркнули, что поддержка Украины необходима для безопасности всех демократических стран.

«Решение израильского правительства одобрить экспортные лицензии на системы помех для беспилотников – это очень хорошая новость», – подчеркнул Шумер.

Лидер сенатского большинства призвал Израиль делать больше, чтобы помочь Украине.

«Президент Зеленский неоднократно просил предоставить ему системы ПВО, способные противостоять ракетным обстрелам, которые Путин обрушивает на Украину, – говорится в заявлении Шумера. – Я считаю, что крайне важно, чтобы Израиль положительно отреагировал на эту просьбу».

17 марта, 2023 | Category: Израиль, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  