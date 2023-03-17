Росіяни на тимчасово окупованих територіях змушують батьків відмовлятися від навчання дітей українською

Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).

«Росіяни оголосили, що з наступного навчального року на тимчасово окупованих територіях перестануть викладати українську мову в школах, яку зараз діти вивчають 3 години в тиждень. Щоправда, ворог як завжди видає це як ініціативу знизу, тобто батьки з 1 травня мають написати заяву щодо небажання, аби їх дитина вивчала українську, а ці 3 години додати до вивчення російської», — зазначили в ЦНС.

Так, стверджується, що нині загарбники проводять з батьками профілактичні бесіди, де погрожують батькам, якщо ті «добровільно» не напишуть заяви щодо відмови від викладання дітям української.