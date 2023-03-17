Прогноз погоди на вихідні 18–19 березня: з кожним днем ставатиме тепліше

За даними Sinoptik.ua, цими вихідними деяким регіонам пощастить – повітря там прогріється до +15 °С, а вже с понеділка лагідне весняне сонце охопить своїм теплом всю країну. Невеликі дощі пройдуть лише на сході країни у неділю. Однак уночі стовпчики термометрів де-не-де опустяться нижче 0 °С.

Погода в суботу 18 березня

У суботу на більшій частині України очікується мінлива хмарність, на заході країни день буде сонячним. Опадів не передбачається, тому можете сміливо планувати похід магазинами, зустрічі з друзями або довгоочікувану пробіжку на стадіоні. На заході, південному заході, південному сході та півдні країни повітря прогріється до +9…+12 °С, у північних, центральних та східних регіонах — до +7…+9 °С.

Уночі на заході можливі морози до -5 °С, у північних областях, а також на Харківщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині буде близько 0 °С. На півдні, у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Луганській областях уночі обійдеться без морозів — до +2…+5 °С.

Погода в неділю 19 березня

Кінець тижня буде теплим та безхмарним у більшості регіонів. Невеликий дощ пройде лише на Донеччині, Луганщині та Харківщині.

На заході країни стовпчики термометрів покажуть близько +15 °С, на півдні та в центрі — +10…+12 °С, у східних та північних областях — +6…+9 °С. Хороший день для будь-яких домашніх справ та маленьких радощів!

Уночі на більшій частині країни очікується близько 0 °С. На півдні, у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде тепліше — до +4 °С. А найхолоднішими ночі будуть на Буковині, Чернігівщині та Сумщині — до -3 °С.

Погода в понеділок 20 березня

Тиждень розпочнеться з невеликої хмарності без опадів, лише на заході країни пройдуть невеликі дощі.

Погода на початку тижня буде теплою по всій Україні. Вдень у Донецькій, Луганській, Харківській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях термометри покажуть +9…+11 °С, у решті регіонів буде ще тепліше — +12…+14 °С. Але шапки поки не поспішайте ховати: вечори та ночі ще прохолодні — +2…+4 °С.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Конона, 18 березня, було тепло та сонячно, наші пращури очікували на спекотне літо з нечастими дощами. Якщо ж падав сніг, готувалися до посухи. До речі, саме з 18 березня розпочинали перші городні та польові роботи — орали та удобрювали землю.