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CNN: США думають над доцільністю подальшого використання дронів над Чорним морем

Сполучені Штати Америки розглядають доцільність продовження розвідувальних операцій з застосуванням безпілотників над Чорним морем.

Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що після збиття MQ-9 Reaper Росією Америка не припинила польоти над Чорним морем, однак зараз військові «уважно вивчають» маршрути дронів і як краще знизити ризик ескалації з РФ.

Наразі Пентагон порівнює плюси і мінуси виконання місій за допомогою безпілотників. Крім цього, зазначається, що у США є і альтернативні методи збору розвідданих: наприклад, супутники-шпигуни.

17 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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