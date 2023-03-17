Блинкен усомнился в возможности прекращения войны в Украине в ближайшее время

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил пессимизм по поводу перспектив прекращения войны в Украине, заявив, что он не видит никаких признаков того, что Россия готова остановить конфликт в ближайшее время.

«Надеюсь, что Россия остановит агрессию в самое ближайшее время, – заявил Блинкен в телевизионном интервью в Нигере. – Пока, к сожалению, мы не видим никаких признаков этого, позитивных признаков».

«Мы думали, что это закончится, может быть завтра, поэтому мы пытались остановить это… до начала агрессии, – продолжил Блинкен. – Но, к сожалению, для Путина это имперский проект. По его мнению, Украины не существует. Она должна быть просто частью России».

«Это представляет проблему для нас, – продолжил глава американской дипломатии. – У нас есть определенные принципы, которые играют очень важную роль для целостности, территориальной целостности стран».

Комментируя инцидент с американским беспилотником, который был перехвачен российским самолетом над Черным морем и разбился, госсекретарь заявил, что кадры, которые теперь можно увидеть по телевидению, говорят сами за себя.

«Совершенно очевидно, что определенные россияне… несут ответственность за это, и у нас есть некоторые дополнительные риски. Так что, это действительно проблема, но пока мы только обсуждаем детали», – сказал Блинкен.

Блинкен также осудил Россию за ее подход к Черноморской зерновой инициативе, которая позволила экспортировать из Украины миллионы тонн зерна, несмотря на войну, таким образом облегчив тяжелую ситуацию с продовольствием в африканских странах и других регионах.

«Это нужно поддерживать, но, к сожалению, Россия грозит заблокировать этот проект, а мы настаиваем, что этот проект может продолжаться», – сказал Блинкен.

Блинкен прибыл в Нигер после посещения Эфиопии. Аналитики расценивают его африканское турне как попытку укрепить отношения США с регионом мира, где Россия и Китай стремятся увеличить свое влияние.

На пресс-конференции с его нигерским коллегой Блинкен объявил о выделении 150 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи для африканского региона Сахель, в который входят Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Мали и Мавритания.

Тема конфликта в Украине возникла на пресс-конференции, когда Блинкена попросили прокомментировать решение Польши направить в Украину истребители Миг-29, чтобы помочь ей в обороне.

Украина просила предоставить ей современную авиационную мощь для противостояния российскому наступлению, но США до сих пор сопротивлялись.

По словам Блинкена, это суверенное решение Польши, и «разные страны делают разные вещи», чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.