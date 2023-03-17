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Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок

Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок

Міноборони Бельгії має намір передати 240 військових вантажівок для Збройних сил України.

Як пише «Європейська правда«, про це повідомляє видання De Standaard.

Перша партія з 240 вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat поїде до України вже наступного тижня.

Бельгійській армії належить ціле сімейство вантажівок Volvo, загалом 400 одиниць. Це вантажні моделі, моделі з тентом або краном, і навіть деякі евакуатори. Замість того, щоб просто поступово виводити вантажівки з експлуатації — нові наземні транспортні засоби будуть поставлятися з цього року — більшість з них тепер будуть відправлені в Україну.

«Часто акцент робиться на поставках озброєння, але українські підрозділи також дуже чекають на ці вантажівки. Під час конфлікту логістика є щонайменше такою ж важливою, як і зброя» – зазначили в Міноборони Бельгії.

Вантажівки були в експлуатації з початку 1990-х років. Тому кілька місяців тому було розпочато масштабну операцію з їх перевірки та ремонту. У Міноборони переконані, що 240 машин, які зараз відправляються до української армії, перебувають у хорошому стані. Всі інструкції та запасні частини, які ще були на складі, також включені в комплект поставки.

Думка про те, що бельгійська армія відправляє свій «старий мотлох», категорично заперечується у оборонному відомстві Бельгії.

17 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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