Захисники на Донеччині збили китайський модернізований дрон Mugin-5

Про це пишуть CNN.

Зазначається, що в ніч на 11 березня СБУ повідомила журналістам CNN, що агенти Служби на окупованій РФ території попередили про запуск ворожого безпілотника по українських позиціях.

СБУ підняла по тривозі військові частини, що базуються на сході України, поблизу міста Слов’янськ.

Близько 2 години ночі в суботу вранці бійці 111-ї бригади Сил територіальної оборони України почули безпілотник над головою і навіть побачили, як на літальному апараті блимає світло.

«По звуку, по сигнальній лампі, військові відкрили по ньому сильний вогонь і збили безпілотник», — розповів захисник України журналістам.

Це був Mugin-5, комерційний безпілотний літальний апарат (БПЛА), виготовлений китайським виробником, що базується в портовому місті Сямень на східному узбережжі Китаю.

Деякі технічні блогери кажуть, що ці апарати відомі як «дрони Alibaba», оскільки вони були доступні для продажу за ціною до 15 000 доларів на китайських інтернет-сайтах, включаючи Alibaba і Taobao.

Компанія Mugin Limited підтвердила CNN, що це був їхній апарат, назвавши інцидент «глибоко прикрим».

«У цьому випадку Mugin-5 Pro (збитий китайський безпілотник — ред.) , ймовірно, використовувався як «бомбардувальник», — прокоментував офіцер армії Великої Британії у відставці і фахівець з БПЛА Кріс Лінкольна-Джонс.

Він додав, що збитий БПЛА додає більше доказів теорії про те, що Росія не є військовою наддержавою.

«Це, здається, дуже грубий, нескладний, не дуже технологічно просунутий спосіб проведення операцій», — сказав він, додавши, що ціна апаратів є дуже дешевою з військової точки зору.