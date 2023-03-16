В чем секрет паназиатской кухни

Паназиатская еда – это сборное название кухонь стран, расположенных в юго-восточной части Азии. За последние годы такие блюда начали становиться все более и более популярными. От корпоратива до перекуса перед телевизором – паназиатская еда будет уместной в любой ситуации. Объяснить феномен такой кухни достаточно просто: у нее действительно много преимуществ.

Чем отличается паназиатская кухня

Фишкой таких блюд выступает их оригинальный вкус. Паназиатская кухня ловко жонглирует различными оттенками. В каждом блюде могут переплетаться горечь и пикантность, сладость и кислинка. Кроме богатства вкусов, есть у такой еды и другие достоинства:

минимум калорий – для готовки практически не требуется растительное масло;

обилие соусов – благодаря васаби, имбирю, унаги и прочим добавками;

привлекательный внешний вид – смотрится все очень эффектно;

минимальная термическая обработка – в результате вкус и польза всех продуктов сохраняются.

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Суши как изюминка паназиатской кухни

Наиболее популярным представителем этой кухни выступают суши. Японские блюда из риса и морепродуктов можно встретить в любом уголке мира. Необычные, яркие и привлекательные – у суши и роллов есть масса плюсов. Кроме того, гурманы широко ценят такие блюда за разнообразие. Темпура с хрустящей корочкой, сытные запеченные роллы, нежная Филадельфия, яркая Калифорния, классические гункан – выбирать есть из чего. Как результат, суши никогда не смогут надоесть.

Остальные популярные блюда

Но одними суши все не ограничивается. К другим ярким представителям паназиатской кухни можно отнести:

суп мисо – его основой выступает густая соевая паста, придающая блюду несравненного аромата и насыщенного вкуса;

салат хияши вакаме – комбо из водорослей, кунжута и орехового соуса подарит заряд энергии и витаминов на весь день;

лапша удон с курицей или креветками – блюдо одновременно легкое и сытное, оно станет отличным перекусом в любой ситуации.

Таким образом, любить паназиатскую еду точно есть за что. Вкусно, полезно и питательно – оформляйте покупку прямо сейчас, и суши, роллы и ВОК-еда 100-процентно станут неотъемлемой частью вашего рациона!