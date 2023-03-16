Про це поінформував кореспондент Укрінформу на конференції президента Польщі Анджея Дуди та його чеського колеги Петра Павела.
«Найближчими днями передамо 4 літаки…. І протягом року поступово передамо решту», — сказав Анджей Дуда.
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Україна днями отримає від Польщі перші чотири літаки МіГ-29
Про це поінформував кореспондент Укрінформу на конференції президента Польщі Анджея Дуди та його чеського колеги Петра Павела.
«Найближчими днями передамо 4 літаки…. І протягом року поступово передамо решту», — сказав Анджей Дуда.
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