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У розвідці перелічили країни, з якими РФ веде перемовини щодо постачання боєприпасів

Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
РФ розглядає як постачальників боєприпасів країни африканського континенту та Близького Сходу. Але ніхто з них не квапиться надавати військову допомогу окупантам

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав в ефірі телемарафону 16 березня.

За його словами, основним постачальником боєприпасів нині є Іран, але РФ веде перемовини й з іншими країнами.

«Росія почала відчувати дефіцит боєприпасів, ми достеменно знаємо, що активно вони працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з М’янмою, з країнами африканського континенту, з країнами Близького Сходу. Вони зараз направили свої делегації у міністерство оборони, служби зовнішньої розвідки, інші відомства і міністерства, щоб якомога більше здобути для себе боєприпасів та іншого озброєння», — зазначив Скібіцький.

Утім, багато країн бояться пострапити під санкції, тому не погоджуються на подібну співпрацю, зазначив представник ГУР МО.

Також, за словами Скібіцького, Росія зараз забирає раніше надану Сирії зброю. А щодо сирійських найманців, то великої їх кількості на фронті розвідка не фіксує.

16 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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