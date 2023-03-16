США швидкими темпами готують Україну до весняного контрнаступу – Politico

Міністр оборони США Ллойд Остін у середу після віртуального засідання багатонаціональної контактної групи з питань оборони України заявив, що «Україна не може гаяти часу».

«Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцянки», – сказав Остін. – Це включає в себе доставку нашої бронетехніки на поле бою і забезпечення того, щоб українські солдати якнайшвидше отримали підготовку, запасні частини і технічну підтримку, необхідну їм для використання цих нових систем».

З наближенням весни американські офіційні особи все більше занепокоєні тим, що в Україні зменшуються запаси боєприпасів, засобів протиповітряної оборони і досвідчених солдатів.

Пентагон заявляє, що незалежно від стратегії Києва на полі бою, США хочуть, щоб українські солдати мали зброю, необхідну для продовження боротьби.

Росія місяцями обстрілювала країну ракетами, прагнучи не лише спричинити руйнування, але й виснажити запаси протиповітряної оборони України. Українські солдати розповідають про гостру нестачу основних боєприпасів, зокрема мінометних мін та артилерійських снарядів. За оцінками американських офіційних осіб, за рік війни загинуло понад 100 000 українських військових включно з найдосвідченішими солдатами.