Среди республиканцев растет раскол по вопросу о помощи Украине

В Республиканской партии усиливаются разногласия по вопросу о том, в какой степени США должны поддерживать Украину в ее противостоянии российским войскам, которые пытаются захватить значительную часть территории страны.

Хотя ключевые республиканцы в Вашингтоне в основном поддерживают усилия США, в партии все громче звучат голоса несогласных.

На этой неделе губернатор Флориды Рон Десантис стал очередным влиятельным республиканцем, предложившим ослабить поддержку Украины. Многие ожидают, что он будет добиваться выдвижения от партии на президентских выборах в 2024 году.

«Хотя у США есть много жизненно важных национальных интересов – защита наших границ, решение проблемы кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, сдерживание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая – дальнейшее ввязывание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них», – заявил он.

Губернатор заявил, что приверженность США Украине «отвлекает» от других серьезных проблем. Он осудил администрацию Байдена за то, что она «выписывает незаполненный чек» Киеву, и подверг критике политику «смены режима» в отношении России, хотя администрация Байдена утверждает, что этим не занимается.

Бывший президент США Дональд Трамп, который объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в следующем году, ранее выражал крайний скептицизм по поводу участия США в делах Украины.

Трамп призвал к немедленным переговорам о прекращении конфликта, настаивая, что война не началась бы, если бы он был в Белом доме, и что он может выступить посредником в достижении немедленного мира.

«Если бы я был президентом, эта ужасная война, закончилась бы через 24 часа или даже меньше», – написал он.

Другие республиканцы, которые являются потенциальными кандидатами в президенты или уже объявили об этом, высказались за продолжение поддержки Украины.

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая при Трампе служила послом США в ООН, на прошлой неделе заявила, выступая в Айове, что «крайне необходимо» дать Украине технику, которая ей нужна для самообороны.

«Если мы победим в этой войне, это направит сигнал Китаю, направит сигнал Ирану, направит сигнал Корее. Это направит сигнал России, – сказала Хейли, объявившая о намерении баллотироваться в прошлом месяце. – Если мы проиграем эту войну, нам придется верить диктаторам на слово. Они заявили, что следующими будут Польша и страны Балтии, и вы будете оценивать перспективу мировой войны».

Слова Десантиса об Украине вызвали разногласия и даже прямое осуждение со стороны высокопоставленных республиканцев в Конгрессе.

Сенатор Джон Корнин прокомментировал позицию Десантиса в интервью изданию Politico.

«Меня это тревожит, – заявил он. – Важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев ради нашей собственной безопасности».

Сенатор Линдси Грэм написал в Твиттере: «Если кто-то считает что неспровоцированное и варварское вторжение в Украину не является приоритетом для США, то они многое упускают».

Голос Америки