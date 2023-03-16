Словаччина має отримати 900 млн доларів компенсації за передачу Україні літаків МіГ-29

Словаччина, у разі передачі Україні знятих з озброєння винищувачів МіГ-29, отримає від союзників фінансову компенсацію.
Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише Pravda.
Зазначається, що Словаччина мала б отримати за винищувачі від США та інших союзників фінансову допомогу.
Мова йде про 900 млн доларів або військову техніку та запчастини для неї на цю суму. У тому числі тому через це, за його словами, в уряді вважають найкращим рішенням передати винищувачі МіГ-29 Україні.
Також зазначається, що про компенсацію за передачу Україні літаків вже знають і місцеві депутати, які також підтримують таку ініціативу.
Leave a Reply