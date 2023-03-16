Розвідка Британії назвала одну з причин тиску російської армії на Вугледар

Міноборони Росії наполегливо вимагає успіху у Вугледарі – частково через конкуренцію з «вагнерівцями», які досягли тактичного просування на Бахмутському напрямку.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у четвер.

Як стверджується, за останній тиждень російські спроби штурму Вугледара майже напевно сповільнилися. Це сталося після неодноразових, надзвичайно дорогих невдалих атак упродовж попередніх трьох місяців.

Одним із факторів важких втрат Росії у цьому секторі стало успішне застосування Україною систем дистанційного керування протитанковими мінами (RAAM). RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розсіює протиброневі міни на відстані до 17 км від стріляючої установки.

У деяких випадках українські війська запускали міни й позаду російських підрозділів, що наступали, викликаючи безлад при спробі російських машин відступити.

Єдиного помітного тактичного успіху сили РФ останнім часом досягли у Бахмутському секторі, де домінують наймані сили групи «Вагнера», які нині ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони Росії.

«Існує реальна можливість того, що Міноборони Росії наполегливо домагається успіху у Вугледарі – частково тому, що хоче, щоб його власні успіхи конкурували з досягненнями «Вагнера», – стверджує британська розвідка.