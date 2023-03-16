Російське керівництво навмисно наказало збити американський безпілотник, — NBC

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Знищення американського військового безпілотника було погоджено у Кремлі, заявили американські чиновники, знайомі із розвідданими. Це був намір «діяти агресивно під час перехоплення».

Російські літаки скинули авіаційне паливо на MQ-9 Reaper, що є безпрецендентною дією, і двоє офіційних осіб сказали, що намір полягав у тому, щоб збити безпілотник з курсу або вивести з ладу його можливості спостереження.

Чиновники Вашингтона зазначили, що дані щодо того, чи схвалював такі дії особисто Володимир Путін, відсутні. Відомо лише, що про дії двох російських Су-27 у Чорному морі було обізнане керівництво найвищого рівня.

За словами американських чиновників, росіяни уже дісталися місця падіння уламків дрону та проводять активні пошукові роботи. Однак поки немає ознак того, що їм вдалося щось виявити.