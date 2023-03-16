Покер в Україні – легалізація та розвиток

У 2020 роцi в Україні був прийнятий закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Запускати Vbet poker можуть усі бажаючі, які пройшли реєстрацію та поповнили свій рахунок. Завдяки тому, що покер було легалізовано, організація та проведення азартних ігор не переслідується згідно із законом. Гравці можуть без перешкод запускати покер та інші розваги на сайті казино.

Особливості закону

У законі, ухваленому в 2020 році, були представлені такі правила:

В Україні можна відкривати казино легально. Відкривати можна не тільки стаціонарні казино, але й облаштовані покер-руми, які використовуються для онлайн-ігор.

Беттери можуть без перешкод відвідувати букмекерські контори, щоб робити ставки на спорт. Гравці можуть укладати парі на спорт, кіберспорт та віртуальний спорт.

Організатори можуть відкривати зали з ігровими автоматами. Нещодавно вони були закриті, але, завдяки прийнятому закону, вони знову відкрилися і запрошують гравців пограти на автоматах. Головна умова для відкриття зали – покупка ліцензії. Офіційний документ купується за 450 тисяч доларів на рік.

Покер вважається спортом, тож турніри також стали доступними. Це правило відноситься до кеш-ігор онлайн. Відкривати зали з ігровими автоматами можна лише у готелях із 4-5 зірками. Слоти встановлюються у нижчих класах. Готелі можуть мати 3 зірки.

Головне правило, зазначене у законі, це вікові обмеження. Гемблеру не повинно бути менше 21 року. Під час реєстрації в онлайн-майданчику гравцю необхідно надати скан паспорту або іншого документа, здатного підтвердити особу. Згідно зі статистикою, покер запускають гравці віком від 25 років, тому таке обмеження не вважається проблемою.

Організовувати азартні ігри та відкривати зали можуть лише юридичні особи, зареєстровані на території України. Вони повинні мати статутний фонд понад 1,5 мільйона доларів. Офіційний сайт має бути зареєстрований на українському домені. Якщо сайт буде зареєстрований не на домені UA, його буде заблоковано.

Наявність чорних списків. Адміністрація має право створювати свої чорні списки, тимчасово обмежуючи гравців. Це лудомани, шахраї і ті гравці, які надто часто запускають ігрові автомати та багато виграють. Це можуть бути шахраї чи справжні професіонали. Заборона буває тимчасовою або постійною. Це вирішує організатор.

Раніше ми писали Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор

Легальний покер в Україні – це чудові перспективи як для покероманів, так і для країни. Розвиток покеру сприяє залученню нових інвестицій у будівництво нових готелів. Це новий виток у розвиток туризму під час проведення турнірів з покеру. Легалізація покеру вказує на те, що країни почнуть проводити турніри високого рівня. Федерація спортивного покеру України стверджує, що займається залученням до організації турнірів великих покер-румів.

Розвиток покеру у 2023 році

У 2023 році покер продовжує розвиватись. На початку року вже було проведено турнір Ring Event #7. Український покерист Денис Федоренко вийшов у хедз-ап проти представника Данії Мікеля Плама. Головний приз турніру у розмірі 20 050 євро та чемпіонський перстень WSOP Circuit отримав українець. Саме Федоренко – перший український чемпіон міжнародного турніру у 2023 році. Сайт The Hendon Mob вказує на те, що покерист Федоренко вже встиг виграти понад 122 000 доларів у живих турнірах. Це вказує на те, що покер не лише цікава, а й прибуткова гра. Покер розвивається в Україні з 2020 року, коли ухвалили закон про легалізацію азартних ігор.