Пентагон: инцидент над Черным морем свидетельствует о все более агрессивном поведении России

Один из руководителей Пентагона заявил в среду, что крушение американского разведывательного беспилотника над Черным морем после перехвата российскими самолетами свидетельствует о возрастающей агрессии со стороны Москвы.

Россия, в свою очередь, посоветовала Вашингтону держаться подальше от ее воздушного пространства и заявила, что столкновение является доказательством того, что США принимают непосредственное участие в войне в Украине – утверждение, неоднократно опровергнутое Вашингтоном.

«В последнее время наблюдается модель поведения, в рамках которой Россия действует все более агрессивно», — сказал в беседе с журналистами председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Американские военные заявили, что два российских истребителя Су-27 приблизились к их беспилотнику MQ-9 Reaper, выполнявшему разведывательную миссию над международными водами Черного моря. Истребители атаковали беспилотник и облили его топливом, после чего один из них подрезал винт дрона. В результате Reaper упал в море.

Генерал Милли также заявил, что упавший в море беспилотник будет трудно поднять со дна, учитывая глубину воды в этом районе.

«Вероятно, он опустился на значительную глубину, поэтому любая операция по подъему с технической точки зрения будет очень сложной», – сказал Милли, добавив, что определение глубины моря в этом районе может занять несколько дней. Ориентировочно глубина составляет от 1219 до 1524 метров.

По словам генерала Милли, Соединенные Штаты уже приняли меры для защиты от потери конфиденциальной разведывательной информации, если российские военные смогут поднять Reaper со дня моря.

«Мы совершенно уверены, что все, что имело [разведывательную] ценность, больше таковой не имеет», — заявил генерал.

Он сказал, что было ясно, что перехват и преследование беспилотника российскими самолетами было преднамеренным, но остается неясно, намеревались ли российские пилоты нанести ущерб дрону, врезавшись в него, так как эти действия могли угрожать и самим атакующим.

В среду министры обороны двух стран провели телефонный разговор. Министр обороны Ллойд Остин, выступая вместе с Милли в Пентагоне, отказался сообщить какие-либо подробности разговора с Шойгу, в том числе, высказал ли он претензию Кремлю за перехват дрона.

На пресс-конференции Остин подтвердил, что США намерены продолжать полеты везде, где это разрешено международным правом, и потребовал, чтобы российские военные летчики также работали профессионально и с соблюдением техники безопасности.

Во вторник Государственный департамент вызвал посла России в США Анатолия Антонова, чтобы выразить обеспокоенность в связи с инцидентом.

Антонов после встречи заявил, что беспилотник «умышленно и провокационно двигался в сторону территории России с отключенными транспондерами». Российский дипломат считает, что американские беспилотники используются для сбора разведданных, которые украинцы впоследствии могут использовать против России.

Он добавил, что его встреча в Госдепартаменте была конструктивной и вопрос о возможных последствиях для Москвы в связи с инцидентом не поднимался. При этом российский посол заявил, что американские военные должны «прекратить вылазки у российских границ».

«Неприемлемая активность американских военных в непосредственной близости от наших границ вызывает обеспокоенность», — говорится в заявлении главы российской дипмиссии.

В Москве по-прежнему настаивают на том, что столкновения не было. Беспилотник якобы потерпел крушение после совершения «резких маневров», «намеренно и провокационно» подлетев близко к российскому воздушному пространству. Москва подняла в воздух свои истребители, чтобы идентифицировать угрозу.

«Американцы постоянно говорят, что не принимают участия в боевых действиях. Это последнее подтверждение того, что они принимают непосредственное участие в этой деятельности — в войне», — заявил ранее секретарь Совбеза Кремля Николай Патрушев.

Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в среду на пресс-конференции во время официального визита в Эфиопию, заявил, что российские самолеты действовали «безрассудно» и «небезопасно».

Власти Украины заявляют, что крушение беспилотника показало, что Москва готова расширить зону конфликта, вовлекая в него другие страны.

Соединенные Штаты уже оказали Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, но отмечают, что их войска не принимали непосредственного участия в войне, которую Москва изображает как якобы конфликт против объединенной мощи Запада.

На территории Украины Россия продолжает наступление, чтобы захватить небольшой город Бахмут в Донецкой области и одержать первую крупную победу более чем за полгода. Генерал Милли сказал, что Россия добивается небольших успехов в районе Бахмута, но это ей дорого обходится.