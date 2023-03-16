Остін про оборону Бахмуту: Це битва президента Зеленського, і він ухвалюватиме рішення перегрупуватися або залишатися

Лише керівництву України вирішувати, перегрупуватися або залишатися і продовжувати захищати Бахмут.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

«Щодо значущості Бахмута, я б вказав на факт, що це битва президента Зеленського. І він ухвалюватиме рішення, що важливо і що не важливо для його збройних сил, або він повинен перегрупуватися або залишатися в Бахмуті. Те, що я хочу сказати, так це те, що якщо він надасть наказ перегрупуватися в якийсь момент, це не означає, що війну програно. Це може лише означати, і означатиме, що він має намір підтримувати перевагу. І це – ключове», — сказав Остін після закінчення 10-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Глава Пентагону «аплодує завзятості українських солдатів, які зробили дивовижні речі у Бахмуті». «Росіяни продовжують працювати над тим, щоб взяти Бахмут близько семи місяців або близько того, але вони не були дуже вдалі», — констатував Остін.

Міністр оборони США зазначив, що союзники та партнери по Контактній групі «генерують бойові потужності, які, як ми вважаємо, нададуть їм можливості змінити динаміку на полі бою, щоб у якийсь момент йти вперед». «Коли це станеться, щоб вони не хотіли робити в майбутньому, я думаю, що платформа (озброєнь) та навчання (українських солдатів), підтримка обладнання в робочому стані, зроблять різницю (на полі бою)», — переконаний глава Пентагону.