Окупаційні війська кардинально знизили загальний темп операцій в Україні

Експерти Інституту вивчення (ISW) війни прийшли до висновку, що російські війська знизили темп своїх операцій на фронті в Україні у порівнянні з попередніми тижнями.

Загальний темп російських операцій в Україні, схоже, знизився порівняно з попередніми тижнями.

Аналітики зазначають, що російські сили досягли лише мінімальних тактичних успіхів уздовж усієї лінії фронту в Луганській області протягом останнього тижня, а українським силам, ймовірно, нещодавно вдалося провести контратаки і повернути собі території в Луганській області.

Крім того, за їхніми даними, загальний наступ групи «Вагнера» на Бахмут, схоже, наближається до кульмінації.

На думку експертів, нещодавні успіхи «Вагнера» на північ від Бахмута свідчать про те, що втрати живої сили, артилерії та техніки в боях за Бахмут, ймовірно, обмежать здатність ПВК завершити щільне оточення Бахмута або здобути значну територію в боях за міські райони.

Також вони припускають, що захоплення невеликих населених пунктів на північ від Бахмута і на схід від траси навряд чи посилить здатність «Вагнера» захопити сам Бахмут або досягти інших важливих з оперативної точки зору успіхів.