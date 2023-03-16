В чем секрет паназиатской кухни Покер в Україні – легалізація та розвиток » На Бахмутському напрямку росіяни зазнали втрат і відмовився від нічного штурму, — командування ССО Ворожі війська зазнали втрат на Бахмутському напрямку і відмовилися від штурму вночі на 16 березня Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці. «На Бахмутському напрямку противник вкотре закидає позиції оборони тілами. Оператори ССО України знищили 4 окупанти, ще 3 було поранено», — йдеться в повідомленні. Зазначається, що противник зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч. Перехоплені переговорили противника підтвердили результат роботи спецпризначенців. 15 березня стало відомо, що українські військові збили російський бомбардувальник, ймовірно Су-24, на Бахмутському напрямку. Також у Бахмуті прикордонники відбили два штурми росіян, ліквідували п’ятьох і поранили 16 ворогів.