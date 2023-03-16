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На Бахмутському напрямку росіяни зазнали втрат і відмовився від нічного штурму, — командування ССО

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Ворожі війська зазнали втрат на Бахмутському напрямку і відмовилися від штурму вночі на 16 березня

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці.

«На Бахмутському напрямку противник вкотре закидає позиції оборони тілами. Оператори ССО України знищили 4 окупанти, ще 3 було поранено», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч. Перехоплені переговорили противника підтвердили результат роботи спецпризначенців.

  • 15 березня стало відомо, що українські військові збили російський бомбардувальник, ймовірно Су-24, на Бахмутському напрямку. Також у Бахмуті прикордонники відбили два штурми росіян, ліквідували п’ятьох і поранили 16 ворогів.
16 марта, 2023 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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