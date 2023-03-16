Израиль разрешил продажу Украине систем для борьбы с иранскими БПЛА

Иерусалим может получить пользу благодаря этой помощи украинскому народу.
Израиль утвердил экспортные лицензии оборонного назначени, касающиеся возможной продажи систем подавления дронов, с помощью которых Украина может бороться с беспилотниками иранского производства, использующиеся *рф.
Об этом сообщает Axios.
Это произошло впервые с начала полномасштабного российского вторжения. Экспортные лицензии одобрил министр обороны Йова Галант и глава МИД Эли Коэн в середине прошлого месяца, когда правительство по указанию премьер-министра Биньямина Нетаниягу пересматривало политику в отношении войны. Лицензии одобрили для израильских компаний Elbit и Rafael, которые разрабатывают системы защиты от БПЛА.
Журналисты пишут, что недавно делегация Минобороны Украины приехала в Израиль для получения презентации касаемо защит от дронов, но соглашение пока что не подписали. Иерусалим предложил Киеву приобретение средств радиоэлектронной борьбы по уничтожению БПЛА.
Радиус действия систем составляет примерно 40 км. Их можно располагаться возле элекстростанций или других важных объектов для борьбы с беспилотниками.
Украинское министерство обороны заинтересовано этими системами, но они считаются менее важными, потому что украинские военные успешно перехватывают дроны в 75-90% случаев. По мнению представителей Украины, они нуждаются в помощи для борьбы с баллистическими ракетами.
По словам израильских официальных лиц, эти экспортные лицензии не меняют политику Израиля в отношении войны, потому что системы используются в целях обороны и не применяют боевой огонь, который может убить российских военных. Одной из причин утверждения лицензий является то, что Иерусалим может увидеть, насколько эффективно использование этих систем защиты против дронов иранского производства.
Leave a Reply