Израиль разрешил продажу Украине систем для борьбы с иранскими БПЛА

Радиус действия систем составляет примерно 40 км. Их можно располагаться возле элекстростанций или других важных объектов для борьбы с беспилотниками.

Украинское министерство обороны заинтересовано этими системами, но они считаются менее важными, потому что украинские военные успешно перехватывают дроны в 75-90% случаев. По мнению представителей Украины, они нуждаются в помощи для борьбы с баллистическими ракетами.

По словам израильских официальных лиц, эти экспортные лицензии не меняют политику Израиля в отношении войны, потому что системы используются в целях обороны и не применяют боевой огонь, который может убить российских военных. Одной из причин утверждения лицензий является то, что Иерусалим может увидеть, насколько эффективно использование этих систем защиты против дронов иранского производства.