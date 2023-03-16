CNN: приказ о преследовании БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем исходил от минобороны РФ

Телеканал CNN приводит слова двух американских официальных лиц, знакомых с данными разведки, о том, что высокопоставленные представители минобороны России отдали российским истребителям приказ преследовать американский беспилотник над Черным морем на этой неделе.

Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что США будут продолжать «действовать там, где это позволяет международное право», и что «Россия обязана использовать свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом».

Напомним, что Остин побеседовал министром обороны РФ Сергеем Шойгу, но не сообщил подробностей разговора.

Напомним также, что в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сказал, что перехват и преследование американского беспилотника MQ-9 Reaper российскими самолетами были намеренными, но неясно, намеревались ли российские пилоты таранить своим самолетом беспилотник.

«В последнее время наблюдается модель поведения, в рамках которой Россия действует все более агрессивно», – заявил Милли.