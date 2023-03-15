ЗСУ уразили пункт управління та радіолокаційні станції РФ – Генштаб

Збройні сили України уразили пункт управління, дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс окупантів — Генштаб ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Через неспроможність здолати Сили оборони України, РФ застосовує тактику терору, здійснює обстріли населених пунктів, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

За добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 26 авіаційних ударів та здійснив понад 23 обстріли з РСЗВ.

РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.