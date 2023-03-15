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США осудили действия РФ по перехвату американского беспилотника над Черным морем Польща назвала терміни передачі Україні винищувачів МіГ-29 » За добу РФ втратила в Україні 980 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні щонайменше 161 520 військових, 3492 танки й 502 реактивні системи залпового вогню Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано

танків ‒ 3492 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 6799 (+10)

артилерійських систем – 2528 (+9)

РСЗВ – 502 (+7) од.

засобів ППО ‒ 262 (+2)

літаків – 304 (+0)

гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12)

крилатих ракет ‒ 907 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5377 (+10)

спеціальної техніки ‒ 257 (+1) Остаточні дані уточнюються.