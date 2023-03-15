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За добу РФ втратила в Україні 980 військових

втрати рф
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні щонайменше 161 520 військових, 3492 танки й 502 реактивні системи залпового вогню

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3492 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 6799 (+10)
  • артилерійських систем – 2528 (+9)
  • РСЗВ – 502 (+7) од.
  • засобів ППО ‒ 262 (+2)
  • літаків – 304 (+0)
  • гелікоптерів – 289 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12)
  • крилатих ракет ‒ 907 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5377 (+10)
  • спеціальної техніки ‒ 257 (+1)

Остаточні дані уточнюються.

15 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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