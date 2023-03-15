За добу РФ втратила в Україні 980 військових

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3492 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 6799 (+10)
- артилерійських систем – 2528 (+9)
- РСЗВ – 502 (+7) од.
- засобів ППО ‒ 262 (+2)
- літаків – 304 (+0)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12)
- крилатих ракет ‒ 907 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5377 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 257 (+1)
Остаточні дані уточнюються.
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